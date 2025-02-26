«Омерзительная восьмерка» утроила охоту на ВСУ на «дороге смерти» в Курской области

Военблогер Подоляка заявил об охоте «Омерзительной восьмерки» на ВСУ под Суджей

Военблогер Юрий Подоляка рассказал об охоте на Вооруженные силы Украины (ВСУ), которую устроил отряд дроноводов «Омерзительная восьмерка» в Курской области. Соответствующий пост он разместил в Telegram-канале.

Главная линия снабжения окруженной в Судже группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), объяснил военблогер, фактически стала «дорогой смерти» из-за большого количества уничтоженной на ней техники. Число подбитой там дронами авто и бронетехники приближается к четырем сотням.

«Фактически "дорога смерти" для ВСУ. Кстати, большую часть техники подбили ребята из "Омерзительной восьмерки" (одни из лучших наших дронщиков), которые первыми сумели прорваться к этой дороге своими дронами и уже две недели ведут на ней счет своим победам», — написал Подоляка.

По его словам, в последние несколько дней к «восьмерке» присоединились другие дроноводы.

В этот же день стало известно, что российские войска за сутки освободили два населенных пункта в Курской области. Речь идет о селе Погребки и деревне Орловка, где боевые действия вели военнослужащие подразделений группировки войск «Север».

В Курской области с августа 2024 года идут бои с украинскими войсками. Из ежедневного брифинга Минобороны России следует, что, по состоянию на 26 февраля, ВСУ в регионе лишились более 63 595 военнослужащих.