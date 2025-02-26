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13:21, 26 февраля 2025Россия

Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области

Минобороны заявило об освобождении двух населенных пунктов в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска за сутки освободили два населенных пункта в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Погребки и деревне Орловка, уточнили в министерстве. Боевые действия там вели военнослужащие подразделений группировки войск «Север».

Помимо того, российским войскам удалось нанести поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавили в оборонном ведомстве.

Ранее российский военкор Александр Коц заявил, что единственным шансом для ВСУ безболезненно выйти из-под Курска — жест доброй воли, который будет гарантирован какой-либо политической силой.

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