В России назвали единственный для ВСУ шанс безболезненно выйти из Курской области

Военкор Коц: Единственный шанс для ВСУ выйти из-под Курска — жест доброй воли

Единственным шансом для Вооруженных сил Украины (ВСУ) безболезненно выйти из-под Курска — жест доброй воли, который будет гарантирован какой-либо политической силой. Эту возможность в Telegram назвал российский военкор Александр Коц.

По мнению журналиста, обеспечить такой выход ВСУ из российского региона могли бы США. «Только так он [Киев] может избежать разгрома. Причем не только военного. Но нам, конечно, разгром предпочтительнее», — заявил Коц.

Он добавил, что не понимает, на чем основаны озвученные ранее прогнозы о подготовке ВСУ к отступлению. Коц сообщил, что украинские военные так глубоко увязли в Курской области, что бои в регионе закончатся для них котлом — полным окружением.

Ранее сообщалось, что из-за огневого контроля российских войск над трассой, по которой обеспечивалось снабжение группировки ВСУ в Судже, украинские подразделения испытали сложности с переброской резервов и ротацией дислоцированных в Курской области частей.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. По данным Минобороны России на 25 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 63 325 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.