Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:37, 25 февраля 2025Россия

В России заявили о подготовке ВСУ к отступлению из Курской области. Что об этом известно?

РИА Новости: Украинская группировка в Курской области готовится к отступлению
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку к отступлению из Курской области.

«Группировка ВСУ в Курской области готовится к отступлению с захваченных ими территорий», — заявил РИА Новости источник из силовых структур.

Сообщается, что в последние месяцы украинские военные столкнулись с большими логистическими проблемами, включая нехватку боеприпасов, оружия и продовольствия. Помимо этого, после того как российские бойцы взяли под контроль трассу Юнаковка — Суджа, прозванную «дорогой смерти», войскам ВСУ стало практически невозможно производить замену подразделений численностью до 500 человек. На фоне этого потери армии противника при попытках ротации составили около 15-20 процентов.

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

В Минобороны России рассказали о ходе боев в Курской области

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России успешно отразили две последние контратаки со стороны ВСУ в Курской области. Последнюю информацию о ходе боев в регионе сообщает Минобороны России.

Только с 24 по 25 февраля подразделения группировки войск «Север» разбили 12 бригад и два штурмовых полка противника в районе 13 населенных пунктов Курской области. Российские авиация и артиллерия наносят поражение живой силе и технике врага вблизи приграничной Сумской области Украины.

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Помимо этого, за последние сутки были уничтожены более 220 солдат личного состава, 25 боевых бронемашин, 18 автомобилей, два танка, бронетранспортер, восемь артиллерийских орудий и миномет. Кроме этого, были ликвидированы сразу пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и три склада боеприпасов.

Российский военкор Семен Пегов заметил, что ВС России успешно освобождают населенные пункты в Суджанском районе. Он добавил, что, несмотря на мощное сопротивление со стороны врага, до полного освобождения этих территорий осталось совсем недолго.

Российские бойцы почти отрезали ВСУ от снабжения близ Суджи

Российские бойцы продолжают новую операцию в Курской области, целью которой является лишение украинских войск снабжения в Суджанском районе. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

Материалы по теме:
Российские операторы беспилотников показали «дорогу смерти» с Украины в Суджу. Она завалена выжженной техникой ВСУ
Российские операторы беспилотников показали «дорогу смерти» с Украины в Суджу. Она завалена выжженной техникой ВСУ
Сегодня
Российские военные ведут тяжелые бои после пересечения границы с Украиной в Курской области. С бойцами поговорил Путин
Российские военные ведут тяжелые бои после пересечения границы с Украиной в Курской области. С бойцами поговорил Путин
20 февраля 2025
ВСУ накапливают войска у российской границы. Они могут готовиться к прорыву в Курской и Брянской областях
ВСУ накапливают войска у российской границы. Они могут готовиться к прорыву в Курской и Брянской областях
20 февраля 2025

По его словам, противник не слабел на данном участке, так как получал помощь с территории Сумской области. Подоляка заметил, что особенно ожесточенные бои ведутся недалеко от населенных пунктов Лебедевка, Куриловка, Гуево и Меловое. Эти поселки располагаются вокруг трассы, по которой ВСУ и провозят боеприпасы, оружие и продовольствие для укрепления своих позиций под Суджей.

Военкор подчеркнул, что в данный момент село Куриловка и половина села Лебедевка освобождены, а рядом с Гуево наблюдается серьезное продвижение российских военных вперед. Он добавил, что подобные темпы позволят перерезать дорогу снабжения противника уже очень скоро.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о подготовке ВСУ к отступлению из Курской области. Что об этом известно?

      Россиянам стало сложнее продавать квартиры

      Любимый тренд 30-летних вернулся в моду и вызвал споры в сети

      Лавров передал президенту Ирана привет от Путина

      Лавров встретился с президентом Ирана

      МОК призвал федерации зимних видов спорта допустить россиян до отбора на Игры-2026

      ЦБ понизил курс доллара

      Пилоты самолета с россиянами на борту увидели таинственный свет в небе

      В России сотрудница детского дома выложила фото в соцсети и поплатилась

      В Раде назвали Зеленского лидером антитрампистской коалиции в Европе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше