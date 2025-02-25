В России заявили о подготовке ВСУ к отступлению из Курской области. Что об этом известно?

РИА Новости: Украинская группировка в Курской области готовится к отступлению

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку к отступлению из Курской области.

«Группировка ВСУ в Курской области готовится к отступлению с захваченных ими территорий», — заявил РИА Новости источник из силовых структур.

Сообщается, что в последние месяцы украинские военные столкнулись с большими логистическими проблемами, включая нехватку боеприпасов, оружия и продовольствия. Помимо этого, после того как российские бойцы взяли под контроль трассу Юнаковка — Суджа, прозванную «дорогой смерти», войскам ВСУ стало практически невозможно производить замену подразделений численностью до 500 человек. На фоне этого потери армии противника при попытках ротации составили около 15-20 процентов.

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

В Минобороны России рассказали о ходе боев в Курской области

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России успешно отразили две последние контратаки со стороны ВСУ в Курской области. Последнюю информацию о ходе боев в регионе сообщает Минобороны России.

Только с 24 по 25 февраля подразделения группировки войск «Север» разбили 12 бригад и два штурмовых полка противника в районе 13 населенных пунктов Курской области. Российские авиация и артиллерия наносят поражение живой силе и технике врага вблизи приграничной Сумской области Украины.

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Помимо этого, за последние сутки были уничтожены более 220 солдат личного состава, 25 боевых бронемашин, 18 автомобилей, два танка, бронетранспортер, восемь артиллерийских орудий и миномет. Кроме этого, были ликвидированы сразу пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и три склада боеприпасов.

Российский военкор Семен Пегов заметил, что ВС России успешно освобождают населенные пункты в Суджанском районе. Он добавил, что, несмотря на мощное сопротивление со стороны врага, до полного освобождения этих территорий осталось совсем недолго.

Российские бойцы почти отрезали ВСУ от снабжения близ Суджи

Российские бойцы продолжают новую операцию в Курской области, целью которой является лишение украинских войск снабжения в Суджанском районе. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

По его словам, противник не слабел на данном участке, так как получал помощь с территории Сумской области. Подоляка заметил, что особенно ожесточенные бои ведутся недалеко от населенных пунктов Лебедевка, Куриловка, Гуево и Меловое. Эти поселки располагаются вокруг трассы, по которой ВСУ и провозят боеприпасы, оружие и продовольствие для укрепления своих позиций под Суджей.

Военкор подчеркнул, что в данный момент село Куриловка и половина села Лебедевка освобождены, а рядом с Гуево наблюдается серьезное продвижение российских военных вперед. Он добавил, что подобные темпы позволят перерезать дорогу снабжения противника уже очень скоро.