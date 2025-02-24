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12:15, 24 февраля 2025Россия

Военблогер рассказал о ходе новой операции в Курской области

Военблогер Подоляка: ВС РФ продолжают попытки отрезать ВСУ в Судже от снабжения
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России продолжают новую операцию в Курской области, в ходе которой пытаются отрезать украинскую группировку в Судже от снабжения с территории Сумской области. Об этом рассказал российский военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

Как рассказал автор, на территории Курской области бои ведутся близ населенных пунктов Лебедевка, Куриловка, Гуево и Меловое. Эти поселки находятся близ трассы, по которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвозят резервы и снабжение в оккупированную ими Суджу.

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Подоляка подчеркнул, что уже половина села Лебедевка освобождена российскими военными, Куриловка освобождена полностью, и близ Гуева также имеются тактические успехи.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл информацию о заходе в ночь на 19 февраля на территорию Сумской области бойцов 810-й бригады, которые пересекли российско-украинскую границу с территории Курской области.

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