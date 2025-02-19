Путин заявил о пересечении российскими бойцами границы с Украиной в Курской области

Президент Путин: Бойцы ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России пересекли границу с Украиной в Курской области. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства сообщил об этом во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

«Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад — сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», — сказал президент.

В этот же день стало известно, что ВСУ за сутки боев в Курской области потеряли более 510 бойцов. По данным Минобороны России, по состоянию на 19 февраля с момента вторжения в регион украинские войска лишились более 62 040 человек.