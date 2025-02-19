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13:37, 19 февраля 2025Россия

Раскрыты подробности о боях в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по 17 бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по 17 бригадам и трем штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои с украинскими войсками шли в районах населенных пунктов Казачья Локня, Малая Локня, Локня, Суджа, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Колмаков, Лебедевка, Махновка и Рубанщина. Помимо того, российским военнослужащим удалось отразить две контратаки ВСУ.

За сутки противник лишился танка, БМП, четырех БТР, самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000, которую произвели в Германии, РСЗО «Ольха», четырех артиллерийских орудия, складов с боеприпасами и материальными средствами и трех пунктов управления БПЛА.

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По данным оборонного ведомства, потери среди личного состава украинских войск за сутки составили более 510 бойцов, с момента вторжения в Курскую область — превысили 62 040 человек.

Ранее российские военные раскрыли неожиданные подробности освобождения курского села Свердликово. По данным бойцов группировки «Север», много солдат ВСУ сдались в плен. Населенный пункт освободили 17 февраля.

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