Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:58, 19 февраля 2025Россия

Российские военные раскрыли неожиданные подробности освобождения курского Свердликово

РИА Новости: При освобождении Свердликово много солдат ВСУ сдались в плен
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные раскрыли неожиданные подробности освобождения курского села Свердликово. По данным бойцов группировки «Север», много солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен, передает РИА Новости.

«Освобождение села Свердликово было очень стремительным, поэтому военные ВСУ не успели даже отойти с позиций. Те, кто не сдался, захвачен в плен российскими бойцами», — рассказал собеседник агентства, отметив, что пленных было много. Точное их число военнослужащие не привели.

О возвращении Свердликово под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ) стало известно 17 февраля. Сообщалось, что российские военные совершили мощный прорыв в Курской области, продвинувшись в глубину на два километра.

В Минобороны раскрыли значение освобождения Свердликово для боев в Курской области. По данным оборонного ведомства, под контроль, в частности, взята трасса, соединяющая Суджу и Рыльск.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ обвинила экс-депутата Госдумы в намерении захватить власть. Обыски прошли в девяти регионах

      В МВД выступили за внесудебную блокировку денежных переводов

      Бывшего полицейского и его подельников осудили за похищение россиянина

      ФСБ пришла за сыном бывшего российского губернатора и увезла на допрос

      Россияне столкнулись с многочасовыми задержками рейсов в Белоруссию из-за птицы

      В МВД заметили увеличение числа детей среди пострадавших от кибермошенничества

      Медведев высказался об эмоциональных качелях на корте

      Депутаты ЛДПР и КПРФ в российском регионе рассорились из-за конфет

      В Банке России объяснили популярность услуг курьеров у мошенников

      Мошенники обманом убедили российскую учительницу работать на них курьером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше