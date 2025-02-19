РИА Новости: При освобождении Свердликово много солдат ВСУ сдались в плен

Российские военные раскрыли неожиданные подробности освобождения курского села Свердликово. По данным бойцов группировки «Север», много солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен, передает РИА Новости.

«Освобождение села Свердликово было очень стремительным, поэтому военные ВСУ не успели даже отойти с позиций. Те, кто не сдался, захвачен в плен российскими бойцами», — рассказал собеседник агентства, отметив, что пленных было много. Точное их число военнослужащие не привели.

О возвращении Свердликово под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ) стало известно 17 февраля. Сообщалось, что российские военные совершили мощный прорыв в Курской области, продвинувшись в глубину на два километра.

В Минобороны раскрыли значение освобождения Свердликово для боев в Курской области. По данным оборонного ведомства, под контроль, в частности, взята трасса, соединяющая Суджу и Рыльск.