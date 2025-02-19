В Минобороны раскрыли значение освобождения Свердликово для боев в Курской области

МО РФ: Освободив Свердликово, ВС России взяли под контроль трассу Суджа-Рыльск

Освободив населенный пункт Свердликово в Курской области, Вооруженные силы России взяли под контроль трассу, соединяющую райцентры Суджу и Рыльск. Так значение освобождения населенного пункта для боев в регионе раскрыли в Минобороны России, заявление приводит ТАСС.

В оборонном ведомстве отметили, что в боях за Свердликово участвовали десантники из 106-й гвардейской и седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизий.

По рассказу Минобороны, российские военные использовали комплексные средства поражения — от авиации до артиллерии и беспилотников, а после перешли к штурму.

О возвращении контроля над Свердликово стало известно 17 февраля. Также сообщалось, что Вооруженные силы России совершили мощный прорыв в регионе, продвинувшись в глубину на два километров.