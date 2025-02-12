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10:48, 12 февраля 2025Россия

Российская армия совершила мощный прорыв в Курской области. Бойцы продвинулись на глубину более двух километров

ВС РФ совершили мощный прорыв под Суджей в Курской области
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы Российской армии совершили мощный прорыв на участке шириной около 20 километров и глубиной более двух километров в Курской области. Как сообщают российские военкоры, продвижение Вооруженных сил России фиксируется в районах за освобожденным в конце прошлого месяца селом Николаево-Дарьино, от Александрии до Никольского и Викторовки под Суджей.

Кроме того, идет активная зачистка населенного пункта Свердликово — украинские формирования присутствуют здесь только на окраинах. Также известно о штурме Никольского — идет выбивание врага с некоторых позиций в зоне боевых действий.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ВСУ предпринимают попытки контрнаступления в приграничье

С начала месяца Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько попыток прорыва в Курской области, однако ни одна из них не увенчалась успехом. Только накануне ВСУ пытались прорваться к Черкасской Конопельке — подразделения противника перемещались в сторону населенного пункта на технике, однако оказались уничтожены, так и не доехав до пункта назначения. «Саму Черкасскую Конопельку наши зачистили. Полностью под контролем ВС РФ. Противник несет серьезные потери», — рассказал о ситуации военкор Юрий Котенок.

Аналогичная попытка была предпринята в середине прошлой недели. Тогда ВСУ также пытались контратаковать в направлении Черкасской Конопельки и Уланок. Впоследствии стало известно, что из-за неудач на поле боя противник начал перебрасывать резервы в приграничный российский регион.

В середине января Минобороны сообщало, что от ВСУ освобождено более 63 процентов захваченной территории региона. В общей сложности украинской армией во время прорыва на территорию РФ было занято 1268 квадратных километров при общей площади Курской области в 29,9 тысячи. Таким образом, в прошлом месяце от ВСУ было зачищено более 800 квадратных километров территории

Сотни солдат ВСУ оказались в огневом мешке у Свердликово

Также накануне сообщалось, что около 500 украинских военнослужащих оказались в окружении в районе села Свердликово под Курском, где идет зачистка территории. ВС России смогли окружить их во время контрнаступления, начавшегося у реки Локни.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ВСУ же сосредоточили свои резервы в селе Юнаковка в Сумском районе — оттуда идет стабильный трафик их техники. Из курской Суджи проводится эвакуация раненых и осуществляется возвращение с новыми резервами. Во время ротаций бойцы ВСУ подвергаются атакам с использованием беспилотников.

Сообщалось о продолжении давления вдоль Черкасской Конопельки после освобождения Фанасеевки и в районе Погребков.

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Значительное продвижение армии России признает и украинская сторона. Как пишет ресурс DeepState, ВС России вернули под контроль территории возле села Свердликово и южнее Николаево-Дарьино в Курской области. Также российские подразделения продвинулись и в Донецкой народной республике — западнее Великой Новоселки, в селах Запорожье и Серебряное, расположенных на западе от Новоандреевки, и в Андреевке севернее населенного пункта Константинополь. Кроме того, бойцы армии России заняли часть дорожной развязки на трассе Покровск — Константиновка на западе от Водяного Второго.

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