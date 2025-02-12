Губернатор Кожемяко: Бойцы «Тигра» ударом отомстили ВСУ за комбата Ефремова

Российские военнослужащие отряда «Тигр» отомстили за погибшего в курском приграничье комбата — вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В память о командире военные ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. На опубликованных губернатором кадрах видно, что бойцы подписали несколько снарядов, которыми впоследствии ударили по позициям противника. На одном из них было написано «От отряда "Тигр" за комбата Ефремова», на другом — «За брата Кубинца» (позывной бывшего командира). Также на остальных снарядах военнослужащие упомянули других сослуживцев. Следом на видео показаны залпы ракетного огня и пораженные цели.

Вице-губернатор ушел на СВО вслед за сыном и погиб под Курском

Ефремов погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), куда уходил добровольцем. Он отправился в зону боевых действий вслед за сыном, когда тот в какой-то момент перестал выходить на связь. В результате Ефремову-старшему удалось найти родственника, и он решил остаться воевать. На СВО у 52-летнего Ефремова был позывной Кубинец.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн назвал его одним из лучших командиров-штурмовиков.

Человек, который покинул кабинет замгубернатора Приморского края для того, чтобы с оружием в руках защищать нашу землю. Он никогда не прятался за своих ребят, стал одним из лучших командиров-штурмовиков на всем фронте Александр Хинштейн Врио главы Курской области

По его словам, когда украинские войска вторглись в российское приграничье, Ефремов сразу вызвался на помощь. Также Хинштейн подчеркнул, что команда вице-губернатора оставляла «послания» на снарядах, выпущенных по скоплениям украинским формирований, в виде надписей «За Рыльск» и «За Льгов».

Ефремову присвоили звание Героя России

11 февраля губернатор Приморского края сообщил, что Ефремову было присвоено звание Героя России.

Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена «Золотая звезда» Олег Кожемяко Губернатор Приморского края

Также Кожемяко заявил, что добровольческий отряд «Тигр» станет именным. По его словам, он будет носить имя Сергея Ефремова.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Ефремов погиб как герой. «Его вклад хорошо известен в формирование этого батальона. Он был первым его командиром. Геройский человек геройски погиб», — сказал он.