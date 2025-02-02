Хинштейн рассказал о судьбе служившего в Курской области вице-губернатора Приморья

Хинштейн: Вице-губернатор Ефремов покинул кабинет, чтобы защищать нашу землю

Врио главы Курской области Александр Хинштейн рассказал о судьбе вице-губернатора Приморья, командире добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова, назвав его человеком невероятной храбрости. Пост опубликован в его Telegram.

«Человек, который покинул кабинет замгубернатора Приморского края для того, чтобы с оружием в руках защищать нашу землю. Он никогда не прятался за своих ребят, стал одним из лучших командиров-штурмовиков на всем фронте», — заявил Хинштейн, описав Ефремова.

По его словам, команда Ефремова всегда переживала за жителей региона и даже оставляла «послания» на снарядах, нанося удары по скоплениям украинских подразделений в виде надписей «За Рыльск» и «За Льгов».

В своем посте Хинштейн вспомнил и о первых днях работы в Курской области, отметив, что Ефремов сразу приехал, чтобы предложить свою помощь.

«"На "тигров" можете рассчитывать", и они каждый день оправдывают наше доверие. Хотя сам командир признавался, что никогда не планировал воевать на шестом десятке лет», — отметил врио главы приграничного региона, выразив соболезнования.

Ранее в воскресенье, 2 февраля, Shot сообщил о смерти ушедшего добровольцем на фронт Ефремова. По данным канала, это произошло в Курской области — автомобиль, в котором ехал вице-губернатор российского региона, наехал на мину.