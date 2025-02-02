Вице-губернатор российского региона погиб на СВО

Shot: Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов погиб на СВО

Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, ушедший добровольцем на фронт, погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.

Согласно сообщению, это произошло в Курской области: автомобиль, в котором ехал Ефремов, наехал на мину и подорвался. Уточняется, что вместе с приморским вице-губернатором погиб еще один офицер.

Гибель Ефремова подтвердил глава Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. «Сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов», — сказал он в видеообращении.

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов возглавил формирование батальона «Тигр» и отправился воевать в Курскую область в августе прошлого года после нападения Вооруженных сил Украины на приграничный регион. До этого он стал вице-губернатором Приморья. Как уточняет Shot, Ефремов удостоен нескольких наград, Георгиевского креста и почётного звания «Герой ДНР».