Вице-губернатор Приморья вместе с батальоном «Тигр» поехал воевать в Курскую область

Вице-губернатор Приморья Ефремов поехал воевать в Курскую область

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов возглавил формирование батальона «Тигр» и отправился воевать в Курскую область, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

«Бойцы отряда «Тигр», которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область для помощи в освобождении российских территорий от нацистов», — говорится в сообщении.

Ефремов стал вице-губернатором в феврале. Он курирует внутреннюю политику региона. До этого он уже принимал участие в зоне СВО.

Бои в российском приграничном регионе начались 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.