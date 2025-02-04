В Кремле высказались о погибшем под Курском вице-губернаторе Приморья

Пресс-секретарь Песков: Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб как герой

Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, бывший командир добровольческого батальона «Тигр», погиб как герой. Так о судьбе военнослужащего высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Ефремов отправился в зону боевых действий вслед за сыном, когда тот перестал выходить на связь. В результате Ефремову-старшему удалось найти родственника, и он решил остаться воевать. Ефремов стоял у истоков «Тигра», и когда украинские подразделения вторглись в Курскую область, чиновник приступил к формированию второй очереди отряда. Он сам возглавил его и отправился в зону боевых действий, взяв отпуск. Ефремов мог попасть под магнитную мину или под атаку беспилотника в Курской области, у него осталось четверо детей.

«Его вклад хорошо известен в формирование этого батальона. Он был первым его командиром. Геройский человек геройски погиб», — высказались о погибшем в Кремле.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Ефремов никогда не прятался за своих подчиненных и стал одним из лучших командиров-штурмовиков на всем фронте.