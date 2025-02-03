«Никогда не прятался за своих ребят». Вице-губернатор российского региона погиб под Курском. Он ушел на СВО вслед за сыном

Депутат Тарабарин: Ефремов мог погибнуть из-за магнитной мины или атаки дрона

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), куда уходил добровольцем. Эту информацию подтвердил накануне глава российского региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

Сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов

Олег Кожемяко глава Приморья

Сослуживец Ефремова назвал версии гибели вице-губернатора российского региона

По словам депутата думы Владивостока Виктора Тарабарина, который служил с Ефремовым на СВО с ноября 2022 года, автомобиль, с вице-губернатором Приморья, мог попасть на магнитную мину или под атаку беспилотника в Курской области. «Либо ПТУР (противотанковый управляемый ракетный комплекс — прим. «Ленты.ру»)», — добавил он. Предварительно, Ефремов возвращался с вылазки на линию боевого соприкосновения, откуда вывозил раненых.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Тарабарин уточнил, что вместе с Ефремовым погиб еще один военнослужащий. Их тела еще не доставили из зоны боевых действий из-за активных боев.

Ефремова назвали одним из лучших командиров-штурмовиков

На известия о гибели Ефремова отреагировал врио главы Курской области Александр Хинштейн.

Человек, который покинул кабинет замгубернатора Приморского края для того, чтобы с оружием в руках защищать нашу землю. Он никогда не прятался за своих ребят, стал одним из лучших командиров-штурмовиков на всем фронте Александр Хинштейн врио главы Курской области

Он указал, что когда Вооруженные силы Украины вторглись в российское приграничье, Ефремов сразу вызвался на помощь. Также Хинштейн отметил, что команда Ефремова оставляла «послания» на снарядах, выпущенных по скоплениям украинским формирований, в виде надписей «За Рыльск» и «За Льгов».

Фото: Alina Smutko / Reuters

Кубинец ушел на фронт вслед за сыном

Как пишет aif.ru, на СВО у 52-летнего Ефремова был позывной Кубинец. Он отправился в зону боевых действий вслед за сыном, когда тот в какой-то момент перестал выходить на связь. В результате Ефремову-старшему удалось найти родственника, и он решил остаться воевать.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, Ефремову были присвоены звания Героя Приморья и Героя Донецкой народной республики

В молодости он окончил Уссурийское суворовское военное и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. С первых дней Ефремов стоял у истоков приморского добровольческого отряда «Тигр». На должность вице-губернатора региона был назначен в феврале 2024 года — он отвечал за внутреннюю политику, но уже летом, когда украинские подразделения вторглись в Курскую область, Ефремов приступил к формированию второй очереди отряда. Он сам возглавил его и отправился в зону боевых действий, взяв отпуск.

У погибшего остались жена и четверо детей.