Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), куда уходил добровольцем. Эту информацию подтвердил накануне глава российского региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.
Сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов
Сослуживец Ефремова назвал версии гибели вице-губернатора российского региона
По словам депутата думы Владивостока Виктора Тарабарина, который служил с Ефремовым на СВО с ноября 2022 года, автомобиль, с вице-губернатором Приморья, мог попасть на магнитную мину или под атаку беспилотника в Курской области. «Либо ПТУР (противотанковый управляемый ракетный комплекс — прим. «Ленты.ру»)», — добавил он. Предварительно, Ефремов возвращался с вылазки на линию боевого соприкосновения, откуда вывозил раненых.
Тарабарин уточнил, что вместе с Ефремовым погиб еще один военнослужащий. Их тела еще не доставили из зоны боевых действий из-за активных боев.
Ефремова назвали одним из лучших командиров-штурмовиков
На известия о гибели Ефремова отреагировал врио главы Курской области Александр Хинштейн.
Человек, который покинул кабинет замгубернатора Приморского края для того, чтобы с оружием в руках защищать нашу землю. Он никогда не прятался за своих ребят, стал одним из лучших командиров-штурмовиков на всем фронте
Он указал, что когда Вооруженные силы Украины вторглись в российское приграничье, Ефремов сразу вызвался на помощь. Также Хинштейн отметил, что команда Ефремова оставляла «послания» на снарядах, выпущенных по скоплениям украинским формирований, в виде надписей «За Рыльск» и «За Льгов».
Кубинец ушел на фронт вслед за сыном
Как пишет aif.ru, на СВО у 52-летнего Ефремова был позывной Кубинец. Он отправился в зону боевых действий вслед за сыном, когда тот в какой-то момент перестал выходить на связь. В результате Ефремову-старшему удалось найти родственника, и он решил остаться воевать.
За мужество и отвагу, проявленные в боях, Ефремову были присвоены звания Героя Приморья и Героя Донецкой народной республики
В молодости он окончил Уссурийское суворовское военное и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. С первых дней Ефремов стоял у истоков приморского добровольческого отряда «Тигр». На должность вице-губернатора региона был назначен в феврале 2024 года — он отвечал за внутреннюю политику, но уже летом, когда украинские подразделения вторглись в Курскую область, Ефремов приступил к формированию второй очереди отряда. Он сам возглавил его и отправился в зону боевых действий, взяв отпуск.
У погибшего остались жена и четверо детей.