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06:12, 3 февраля 2025Россия

Добровольческий отряд «Тигр» переименуют в честь Ефремова

Кожемяко: Отряд «Тигр» будет носить имя погибшего в Курской области Ефремова
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Добровольческий отряд «Тигр» станет именным, он будет носить имя погибшего при освобождении Курской области экс-командира, заместителя губернатора Приморья Сергея Ефремова. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в Telegram-канале.

«Отряд имени Сергея Ефремова. Офицер, командир, боевой товарищ, настоящий друг, патриот», — добавил губернатор региона.

Ефремов ушел на фронт добровольцем и отправился воевать в Курскую область в августе прошлого года после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничный регион. Он лишился жизни в Курской области, когда его автомобиль наехал на мину.

Также сообщалось, что сын погибшего вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова воюет в зоне специальной военной операции (СВО).

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