Сын погибшего российского вице-губернатора оказался в зоне СВО

Депутат Тарабарин: Сын погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова воюет на СВО

Сын погибшего вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова воюет в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин в беседе с РИА Новости.

«Его сын также защищает Родину в зоне спецоперации», — приводит агентство слова собеседника. Уточняется, что Тарабарин и Ефремов являются сослуживцами.

О кончине Ефремова, который ушел на фронт добровольцем и возглавлял формирование батальона «Тигр» в Курской области, стало известно 2 февраля. Автомобиль, в котором ехал Ефремов, наехал на мину и подорвался. Офицер не выжил.

Позднее врио главы Курской области Александр Хинштейн рассказал о судьбе вице-губернатора Приморья, командире добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова. Он также назвал его человеком невероятной храбрости.