Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:18, 11 февраля 2025Россия

Погибшему на СВО вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России

Погибшему вице-губернатору Приморья Ефремову присвоили звание Героя России
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Погибшему в ходе специальной военной операции (СВО) вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову присвоили звание Героя России. Об этом заявил губернатор российского региона Олег Кожемяко, его слова приводит РИА Новости.

«Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена "Золотая звезда"», — поведал он.

Ефремов отправился в зону боевых действий вслед за сыном, когда тот перестал выходить на связь. В результате Ефремову-старшему удалось найти родственника, и он решил остаться воевать.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Ефремов никогда не прятался за своих подчиненных и стал одним из лучших командиров-штурмовиков на всем фронте.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Может когда-нибудь стать Россией». Трамп заявил о ходе мирного урегулирования конфликта на Украине

      Погибшему на СВО вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России

      Дроны ВСУ атаковали Саратов

      В США сообщили о планах Трампа поговорить с Зеленским в ближайшие дни

      На «Госуслугах» появилась функция анонимной связи с водителем

      Девушка проучила воровавшего ее вещи коллегу и столкнулась с неожиданным последствием

      Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область

      На лидера группы «Ногу свело!» составили протокол

      Трамп сообщил о разговоре с Си Цзиньпином после инаугурации

      Живущий в России голландец перечислил непроизносимые русские слова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше