Погибшему на СВО вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России

Погибшему вице-губернатору Приморья Ефремову присвоили звание Героя России

Погибшему в ходе специальной военной операции (СВО) вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову присвоили звание Героя России. Об этом заявил губернатор российского региона Олег Кожемяко, его слова приводит РИА Новости.

«Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена "Золотая звезда"», — поведал он.

Ефремов отправился в зону боевых действий вслед за сыном, когда тот перестал выходить на связь. В результате Ефремову-старшему удалось найти родственника, и он решил остаться воевать.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Ефремов никогда не прятался за своих подчиненных и стал одним из лучших командиров-штурмовиков на всем фронте.