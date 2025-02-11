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21:27, 11 февраля 2025Россия

Бойцы «Тигра» в Курской области отомстили ВСУ за командира Ефремова

Кожемяко: Бойцы «Тигра» ударили по ВСУ в Курской области за комбата Ефремова
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Российские военнослужащие отряда «Тигр» отомстили за погибшего в курском приграничье комбата — вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова. В память о командире они ударили по позициям Вооруженных сил Украины в Курской области, видео об их боевой работе опубликовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в Telegram-канале.

«Боевая работа "Тигров" — в память о командире и павших товарищах», — сделал подпись к видео губернатор региона. На кадрах бойцы подписали несколько снарядов, которыми впоследствии ударили по позициям противника. На одном из них написали «От отряда "Тигр" за комбата Ефремова», на другом — «За брата Кубинца» (позывной бывшего командира), на остальных снарядах упомянули других сослуживцев.

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