Бойцы «Тигра» в Курской области отомстили ВСУ за командира Ефремова

Кожемяко: Бойцы «Тигра» ударили по ВСУ в Курской области за комбата Ефремова

Российские военнослужащие отряда «Тигр» отомстили за погибшего в курском приграничье комбата — вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова. В память о командире они ударили по позициям Вооруженных сил Украины в Курской области, видео об их боевой работе опубликовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в Telegram-канале.

«Боевая работа "Тигров" — в память о командире и павших товарищах», — сделал подпись к видео губернатор региона. На кадрах бойцы подписали несколько снарядов, которыми впоследствии ударили по позициям противника. На одном из них написали «От отряда "Тигр" за комбата Ефремова», на другом — «За брата Кубинца» (позывной бывшего командира), на остальных снарядах упомянули других сослуживцев.