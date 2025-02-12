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09:30, 12 февраля 2025Россия

Стало известно о мощном прорыве ВС России в Курской области

ВС России продвинулись в Курской области на глубину более двух километров
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России прорвались на глубину более двух километров в Курской области. О мощном прорыве Российской армии сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Мощный прорыв на курском фронте. (...) В Курской области российские войска продвинулись на участке шириной около 20 километров на глубину более двух километров», — говорится в сообщении. Там уточняется, что Россия продвинулась в районах за населенным пунктом Николаево-Дарьино, который был освобожден в январе. Прорыв был осуществлен от Александрии до Никольского и Викторовки под Суджей.

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По информации канала, сейчас идет зачистка населенного пункта Свердликово, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) присутствуют только на окраинах. Также сообщается о штурме Никольского — идет выбивание врага с некоторых позиций в зоне боевых действий.

Днем ранее, 11 февраля, стало известно о попытке ВСУ прорыва к населенному пункту Черкасская Конопелька в Курской области. Подразделения противника выдвинулись в сторону населенного пункта на технике, однако не доехали и были уничтожены.

До этого ВСУ предприняли попытку крупного прорыва в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области 6 февраля. Впоследствии сообщалось, что противник начал перебрасывать резервы в приграничный российский регион после неудачного контрнаступления.

ЖЗЛ
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