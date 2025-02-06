В МО РФ заявили о контроле над атакованными ВСУ населенными пунктами в Курской области

Минобороны: Уланки и Черкасская Конопелька находятся под контролем ВС РФ

Атакованные Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенные пункты в Курской области находятся под контролем Вооруженных сил (ВС) России. Об этом журналистам заявили в Минобороны (МО).

В оборонном ведомстве подтвердили, что утром в четверг, 6 февраля, украинские формирования предприняли попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. При этом отвергли информацию о захвате этих сел ВСУ.

«По состоянию на 14.00 мск атаки вооруженных формирований Украины отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск», — говорится в сообщении министерства.

О новом наступлении украинских подразделений в Курской области стало известно днем 6 февраля. Сообщалось, что ВСУ стремятся выйти к населенному пункту Плехово, бросив на прорыв бронетехнику, в том числе производства НАТО.

Позднее появилась информация о якобы взятии ВСУ села Уланок. Telegram-канал «МИГ России» назвал эти данные вбросом центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины.

Ранее в Минобороны сообщали, что потери ВСУ при контратаке в Курской области составили шесть танков.