Минобороны подтвердило факт контратаки ВСУ в Курской области

Минобороны России заявило о попытке контрнаступления ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаки в Курской области. Об этом факте журналистам сообщили в Минобороны России.

Таким образом, оборонное ведомство подтвердило поступавшие ранее сообщения о новом контрнаступлении ВСУ в регионе. Как заявили в оборонном ведомстве, намерения подразделений ВСУ перейти в контратаку были своевременно выявлены российской группировкой войск «Север».

Отмечается, что бои с ВСУ велись в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.

О новом наступлении ВСУ в Курской области стало известно ранее 6 февраля. Предположительно, Украина бросила на прорыв бронетехнику, впереди которой идут машины с тралами — специальным оборудованием для разминирования. Также сообщалось, что ВСУ задействовали танки Abrams.

По одной из версий, действиями в Курской области Киев пытается вернуть под огневой контроль трассу от Сум до Суджи протяженностью около 65 километров.