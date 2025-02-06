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15:22, 6 февраля 2025Россия

Минобороны подтвердило факт контратаки ВСУ в Курской области

Минобороны России заявило о попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаки в Курской области. Об этом факте журналистам сообщили в Минобороны России.

Таким образом, оборонное ведомство подтвердило поступавшие ранее сообщения о новом контрнаступлении ВСУ в регионе. Как заявили в оборонном ведомстве, намерения подразделений ВСУ перейти в контратаку были своевременно выявлены российской группировкой войск «Север».

Отмечается, что бои с ВСУ велись в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.

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О новом наступлении ВСУ в Курской области стало известно ранее 6 февраля. Предположительно, Украина бросила на прорыв бронетехнику, впереди которой идут машины с тралами — специальным оборудованием для разминирования. Также сообщалось, что ВСУ задействовали танки Abrams.

По одной из версий, действиями в Курской области Киев пытается вернуть под огневой контроль трассу от Сум до Суджи протяженностью около 65 километров.

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