Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:36, 6 февраля 2025Россия

Названа возможная цель нового наступления ВСУ в Курской области

Mash: ВСУ пытаются вернуть под огневой контроль трассу от Сумм до Суджи
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Выдвинув войска в сторону села Уланок Курской области, Киев пытается вернуть под огневой контроль трассу от Сум до Суджи протяженностью около 65 километров. Возможную цель нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал Telegram-канал Mash.

Издание подчеркнуло, что по этой трассе украинские войска получают подкрепление.

Канал также выяснил, что наступление ВСУ началось в шесть утра. Колонна из трех батальонов общей численностью 500 человек при поддержке техники, в том числе танков Abrams, двинулась в сторону села Уланок от хутора Колмаков.

В свою очередь, Shot сообщал, что в распоряжении ВСУ 400. По его данным, часть колонны разбита на подступах к селу Уланок.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ начали новое наступление в Курской области

      SHAMAN удивился интересу к его кожаным штанам

      В России резко вырос спрос на отдых за границей

      Россия анонсировала ответ на операцию НАТО в Балтийском море. Альянс проводит там миссию «Балтийский часовой»

      В Грузии пообещали дословно повторить закон США об иноагентах

      Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ

      Нефтесервисную компанию из Москвы захотели национализировать

      Названа возможная цель нового наступления ВСУ в Курской области

      Турист спел песню на русском языке на фоне священного вулкана на Бали и был депортирован

      Военблогер показал на видео «прожарку» колонны ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше