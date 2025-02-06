Названа возможная цель нового наступления ВСУ в Курской области

Mash: ВСУ пытаются вернуть под огневой контроль трассу от Сумм до Суджи

Выдвинув войска в сторону села Уланок Курской области, Киев пытается вернуть под огневой контроль трассу от Сум до Суджи протяженностью около 65 километров. Возможную цель нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал Telegram-канал Mash.

Издание подчеркнуло, что по этой трассе украинские войска получают подкрепление.

Канал также выяснил, что наступление ВСУ началось в шесть утра. Колонна из трех батальонов общей численностью 500 человек при поддержке техники, в том числе танков Abrams, двинулась в сторону села Уланок от хутора Колмаков.

В свою очередь, Shot сообщал, что в распоряжении ВСУ 400. По его данным, часть колонны разбита на подступах к селу Уланок.