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12:52, 6 февраля 2025Россия

Появились подробности контрнаступления колонны ВСУ на технике НАТО в Курской области

Shot сообщил о контрнаступлении колонны ВСУ из 400 бойцов в Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andreea Alexandru / AP

Колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 400 военнослужащих на технике НАТО движется от Суджанского района Курской области в сторону Беловского района. Подробности о попытке контрнаступления украинских войск сообщил Shot в Telegram.

Согласно информации, которая появилась у издания, рано утром колонна ВСУ несколькими группами двинулась вдоль трассы со стороны Махновки. Часть формирования разбита на подступах к селу Уланок. Российские операторы БПЛА вычислили скопление сил ВСУ и начали наносить удары, уничтожив несколько единиц техники, в том числе западной.

Ранее военблогеры сообщили о контрнаступлении ВСУ в Курской области и боях в районе села Уланок. По их данным, по украинским бойцам работает российская авиация и артиллерия. В свою очередь, военкор Юрий Котенок заявил, что силы Украины при поддержке бронетехники пытаются продвигаться на одном из участков, не уточняя конкретные населенные пункты.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 5 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 57 330 военнослужащих и около 5000 единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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