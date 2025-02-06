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12:18, 6 февраля 2025Россия

Военблогеры сообщили о контратаке ВСУ в Курской области

В Курской области начались бои с ВСУ в районе села Уланок
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские войска вступили в бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе села Уланок в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал «Архангел Спецназа».

Как выяснили авторы поста, ВСУ пошли в контратаку со стороны населенного пункта Махновка. «Идут бои у н.п. Уланок, бои тяжелые, погодные условия для работы БЛА плохие», — сообщили они.

По данным военблогеров, ВСУ наступают силами трех батальонов с танками и боевыми бронемашинами, по которым работает российская авиация и артиллерия. Часть украинской техники уже уничтожена.

О боях за Уланок также сообщил Telegram-канал «МИГ России». По его информации, ВСУ начали наступление в семь утра, потеряв на подступах к селу несколько единиц техники.

В свою очередь, военкор Юрий Котенок заявил, что ВСУ при поддержке бронетехники пытаются продвигаться на одном из участков, однако не назвал конкретные населенные пункты, где идут бои. Он добавил, что по украинским бойцам работают БПЛА.

Также о ситуации высказался Telegram-канал «Два Майора». «Сообщают о боях у Фанасеевки, враг тянет резервы со стороны Колмакова», — написали его авторы.

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Ранее военный блогер Юрий Подоляка рассказал о «мощном замесе» в районе села Свердликово Курской области. По его данным, российские войска попытались взять населенный пункт под контроль, несмотря на общую стабилизацию на участке по рубежам рек Локня — Малая Локня. Кроме того, по его данным, активные боевые действия шли в районе села Куриловка к югу от Суджи.

ЖЗЛ
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