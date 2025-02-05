Подоляка заявил о мощном замесе в Свердликово и Куриловке под Курском

Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают штурмовые действия в районе села Свердликово Курской области. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка. По его информации, российские войска пытаются взять населенный пункт под контроль, несмотря на общую стабилизацию на участке по рубежам рек Локня — Малая Локня.

В своем Telegram-канале Подоляка отметил, что бойцам ВС РФ удается штурмовать село сразу с двух сторон благодаря занятым посадкам.

Замес там идет мощный. Держим кулаки и молимся за парней Юрий Подоляка военный блогер

Еще одним направлением, на котором продолжаются активные боевые действия, по словам блогера, стал район села Куриловка, расположенного к югу от Суджи. Он выразил надежду на то, что бои на этом участке закончатся успешно для российских войск.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные зачистили часть лесного массива под Суджей

Источники ТАСС в силовых структурах также сообщают, что российские военные продвинулись на южных окраинах Свердликова Суджанского района Курской области. По их данным, ВС РФ зачистили часть лесного массива у населенного пункта под Суджей. Отмечается, что продолжаются упорные бои в лесополосах Суджанского района, а также на подступах к Малой Локне.

5 февраля подробности боев в Курской области, которые идут уже почти полгода, раскрыло Минобороны России. Там рассказали, что подразделения российской группировки войск «Север» в приграничном регионе за сутки нанесли поражение 14 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и одной бригаде нацгвардии.

По данным Минобороны России, за сутки ВСУ потеряли в Курской области до 325 военнослужащих, 36 боевых бронемашин, 29 автомобилей, три танка, три орудия полевой артиллерии, два миномета и бронетранспортер. Отчеты об обстановке в Курской области МО публикует ежедневно.

Минобороны заявило о срыве ротации ВСУ в Курской области

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что российский Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Ротацию противника вертолету удалось сорвать, действуя в составе смешанной тактической группы. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам, в результате чего они уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ.

После нанесения ударов экипажи выполнили противоракетное маневрирование на малой высоте и отстреляли тепловые ловушки, которые предотвращают попадание ракет противника.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Кроме того, в Курской области расчет FPV-дронов уничтожил украинскую разведгруппу. Она была поражена расчетами группировки войск «Север». Цель находилась у населенного пункта Старая Сорочина.

Врио главы Курской области отчитается перед Путиным о происходящем в Курской области

Тем временем, в Кремле анонсировали встречу президента России Владимира Путина с врио главы Курской области Александром Хинштейном. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, она состоится в Кремле в среду, 5 февраля.

По его словам, Хинштейн выступит с докладом перед президентом «обо всех делах этого важного региона».

Президент работает в Кремле, сегодня он будет заниматься делами Курской области. Важнейшая область, которая переживает трудные времена. Много вопросов, прежде всего с обеспечением людей Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» указал, что российские войска продвигаются в Курской области «нормально, планово». По его словам, основная задача — сберечь военнослужащих и мирных жителей.