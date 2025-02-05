Военблогер рассказал о «мощном замесе» в Курской области

Военблогер Подоляка об обстановке в Курской области: идет мощный замес

В районе села Свердликово Курской области российские войска продолжают штурмовые действия. О мощном замесе в окрестностях населенного пункта рассказал военный блогер Юрий Подоляка в Telegram.

По его словам, подразделения Вооруженных сил России пытаются занять Свердликово, несмотря на общую стабилизацию на участке по рубежам рек Локня — Малая Локня.

Еще одним направлением, на котором продолжаются активные боевые действия, по словам блогера, стал район села Куриловка, расположенного к югу от Суджи. Он выразил надежду, что бои на этом участке закончатся успешно для российских войск.

5 февраля подробности боев в Курской области раскрыло Минобороны России. В частности, там заявили об ударе, нанесенном по украинским войскам неподалеку от Суджи. По данным ведомства, суточные потери противника составили до 325 человек, 3 танка и 36 единиц прочей бронетехники.