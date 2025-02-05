Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:09, 5 февраля 2025Россия

Военблогер рассказал о «мощном замесе» в Курской области

Военблогер Подоляка об обстановке в Курской области: идет мощный замес
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В районе села Свердликово Курской области российские войска продолжают штурмовые действия. О мощном замесе в окрестностях населенного пункта рассказал военный блогер Юрий Подоляка в Telegram.

По его словам, подразделения Вооруженных сил России пытаются занять Свердликово, несмотря на общую стабилизацию на участке по рубежам рек Локня — Малая Локня.

Еще одним направлением, на котором продолжаются активные боевые действия, по словам блогера, стал район села Куриловка, расположенного к югу от Суджи. Он выразил надежду, что бои на этом участке закончатся успешно для российских войск.

5 февраля подробности боев в Курской области раскрыло Минобороны России. В частности, там заявили об ударе, нанесенном по украинским войскам неподалеку от Суджи. По данным ведомства, суточные потери противника составили до 325 человек, 3 танка и 36 единиц прочей бронетехники.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пустые слова». В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о возможности переговоров с Путиным

      Самолет с сотнями пассажиров на борту вернулся в аэропорт сразу после вылета из-за поломки

      В Москве умер вице-президент Совета Ассоциации банков России

      Зоопарк стал продавать «целебную» тигриную мочу посетителям

      Бастрыкин предложил конфисковывать имущество у виновных в мошенничестве и растрате

      В США заявили о расколе в администрации Трампа по Украине

      В Раде назвали способ снизить число дезертирств в ВСУ

      Суд узаконил продление ареста обвиняемым в пособничестве теракту в «Крокус Сити Холл»

      Лолита заявила о готовности петь бесплатно

      В СК обратили внимание на дерзкие проявления экстремизма со стороны мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше