В Минобороны раскрыли подробности о ходе боев в Курской области

Минобороны России заявило о нанесении поражения 14 бригадам ВСУ под Курском

Подразделения российской группировки войск «Север» в Курской области за сутки нанесли поражение 14 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и одной бригаде нацгвардии. Подробности о ходе боев в российском регионе журналистам раскрыли в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что российская авиация и артиллерия также нанесли удары по живой силе и технике Украины в Сумской области.

По данным Минобороны России, за сутки ВСУ потеряли в Курской области до 325 военнослужащих, 36 боевых бронемашин, 29 автомобилей, три танка, три орудия полевой артиллерии, два миномета и бронетранспортер.

Ранее стало известно о продвижении российских военных на южных окраинах Свердликова Суджанского района Курской области. Также продолжаются бои в лесополосах муниципалитета и на подступах к Малой Локне.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 5 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 57 330 военнослужащих и около 5000 единиц техники, в том числе западной.