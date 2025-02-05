ТАСС: Российские военные продвинулись на юге Суджанского района

Российские военные продвинулись на южных окраинах Свердликова Суджанского района Курской области. Об этом стало известно ТАСС от источников в силовых структурах.

По данным агентства, бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) зачистили часть лесного массива у населенного пункта под Суджей.

«[Также] продолжаются упорные бои в лесополосах Суджанского района, а также на подступах к Малой Локне», — говорится в сообщении.

Ранее во вторник, 4 февраля, Минобороны России раскрыли данные о ходе боев в Курской области, которые идут уже почти полгода. По данным оборонного ведомства, поражение было нанесено 11 бригадам Вооруженных сил Украины — потери составили до 345 украинских военнослужащих.