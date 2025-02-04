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13:21, 4 февраля 2025Россия

В Минобороны России раскрыли свежие данные о ходе боев в Курской области

В Минобороны России сообщили о поражении 11 бригад ВСУ в Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Север» за сутки нанесли поражение 11 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Свежие данные о ходе боев в регионе журналистам раскрыло Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

В ведомстве добавили, что также отражены три контратаки украинских войск. Кроме того, российская авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Иволжанское, Мирополье и Ободы Сумской области.

Согласно данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в Курской области до 345 военнослужащих, 2 танка, боевую машину пехоты, бронетранспортер, 24 автомобиля, 4 орудия полевой артиллерии, 2 миномета. 27 боевых бронемашин, а также зенитный пушечно-ракетный комплекс противовоздушной обороны «Тунгуска».

Ранее российское оборонное ведомство отчиталось об освобождении села Николаево-Дарьино под Суджей Курской области. Населенный пункт расположен на границе с Сумской областью Украины, поэтому служил важным логистическими узлом для снабжения ВСУ боеприпасами и провизией на курском направлении.

ЖЗЛ
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