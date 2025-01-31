Минобороны: Бойцы «Севера» освободили село Николаево-Дарьино под Суджей

Бойцы «Севера» освободили село Николаево-Дарьино под Суджей Курской области. Подробности взятия населенного пункта под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ) раскрыли в Минобороны России (МО РФ).

Как пояснили в оборонном ведомстве, населенный пункт расположен на границе с Сумской областью Украины, поэтому служил важным логистическими узлом для снабжения противника боеприпасами и провизией на курском направлении. Здесь украинские подразделения создали сеть опорных пунктов, разместили артиллерию и бронетехнику в соседних лесополках.

«Освобождение этого села позволило нам выйти к границе с Украиной, отрезать пути подвоза основных сил с Беловод и Журавки, на этом участке противник перестал подвозить личный состав с Украины на нашу территорию», — заявили в министерстве.

По данным МО РФ, штурм населенного пункта велся последние сутки. Российские десантники ликвидировали десятки боевиков.

Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль ВС РФ перешли шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО) и в Курской области.

