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18:32, 31 января 2025Россия

В Минобороны раскрыли подробности взятия населенного пункта под Суджей

Минобороны: Бойцы «Севера» освободили село Николаево-Дарьино под Суджей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Бойцы «Севера» освободили село Николаево-Дарьино под Суджей Курской области. Подробности взятия населенного пункта под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ) раскрыли в Минобороны России (МО РФ).

Как пояснили в оборонном ведомстве, населенный пункт расположен на границе с Сумской областью Украины, поэтому служил важным логистическими узлом для снабжения противника боеприпасами и провизией на курском направлении. Здесь украинские подразделения создали сеть опорных пунктов, разместили артиллерию и бронетехнику в соседних лесополках.

«Освобождение этого села позволило нам выйти к границе с Украиной, отрезать пути подвоза основных сил с Беловод и Журавки, на этом участке противник перестал подвозить личный состав с Украины на нашу территорию», — заявили в министерстве.

По данным МО РФ, штурм населенного пункта велся последние сутки. Российские десантники ликвидировали десятки боевиков.

Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль ВС РФ перешли шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО) и в Курской области.

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