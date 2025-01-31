МО: За неделю под контроль ВС России перешли шесть населенных пунктов

За неделю под контроль Вооруженных сил (ВС) России перешли шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции и в Курской области. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны (МО).

В Минобороны рассказали, что речь идет о поселке Двуречная в Харьковской области, населенных пунктах Великая Новоселка, Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка в Донецкой народной республике. Кроме того, оборонное ведомство напомнило об освобожждении села Николаево-Дарьино под Курском.

Всего за неделю в зоне спецоперации Вооруженные силы Украины потеряли более 11 тысяч человек.