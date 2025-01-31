Глава Генштаба России поставил новые задачи военным в зоне СВО

Глава Генштаба ВС РФ Герасимов поставил группировке «Восток» новые задачи на СВО

Глава Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов поставил группировке «Восток» новые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, приехав в пункт управления группировки войск, Герасимов заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Иванаева об обстановке в зоне ее ответственности и ходе боевых действий.

В частности, главе Генштаба доложили об освобождении ряда населенных пунктов. Речь идет о Великой Новоселке и Времевке.

Поблагодарив военных и наградив наиболее отличившихся бойцов, Герасимов «поставил задачи на дальнейшие действия», сообщили в МО РФ, не уточнив деталей.

Ранее во время видеообращения Президент России Владимир Путин высказался о выполнении задач СВО. Он подчеркнул, что российские войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения.