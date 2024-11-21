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21:47, 21 ноября 2024Россия

Путин высказался о выполнении задач СВО

Путин: все стоящие перед Россией задачи будут решены
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Российские войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время видеообращения, опубликованного в Telegram-канале Кремля.

Он отметил, что все задачи специальной военной операции (СВО) будут решены.

Ранее Владимир Путин, комментируя применение вооруженными силами новейших ракет средней дальности «Орешник», отметил, что Россия атаковала в ответ на применение Киевом оружия американского и британского производства по ее территории. По его словам, ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины, который находится в Днепропетровске.

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