Путин высказался о выполнении задач СВО

Путин: все стоящие перед Россией задачи будут решены

Российские войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время видеообращения, опубликованного в Telegram-канале Кремля.

Он отметил, что все задачи специальной военной операции (СВО) будут решены.

Ранее Владимир Путин, комментируя применение вооруженными силами новейших ракет средней дальности «Орешник», отметил, что Россия атаковала в ответ на применение Киевом оружия американского и британского производства по ее территории. По его словам, ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины, который находится в Днепропетровске.