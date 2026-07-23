Такер Карлсон назвал одно из самых безумных решений США

Американский журналист Карлсон назвал убийство Хаменеи одним из самых безумных решений США

Американский журналист Такер Карлсон назвал убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи одним из самых безумных решений США. Об этом он высказался в интервью Таре Рид и Ольге Батаман, передает RT.

Карлсон подчеркнул, что нельзя убивать чужих лидеров.

«Думаете, [президент России Владимир] Путин не мог бы убить [президента Украины Владимира] Зеленского? Вероятно, мог бы. Не убил. Почему? Потому что лидеров вот так не убивают: это делает невозможным урегулирование путем переговоров», — пояснил спикер.

По его словам, президент США Дональд Трамп искренне зол на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Журналист предположил, что американский лидер не любит главу израильского правительства.

«Думаю, вообще никто не любит Нетаньяху, даже госпожа Нетаньяху», — резюмировал собеседник издания.

Ранее Карлсон заявил, что США фактически ведут войну против России. ЦРУ направляет удары вглубь российской территории, подчеркнул он.