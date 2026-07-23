Такер Карлсон назвал одно из самых безумных решений США

Американский журналист Такер Карлсон назвал убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи одним из самых безумных решений США. Об этом он высказался в интервью Таре Рид и Ольге Батаман, передает RT.
Карлсон подчеркнул, что нельзя убивать чужих лидеров.
«Думаете, [президент России Владимир] Путин не мог бы убить [президента Украины Владимира] Зеленского? Вероятно, мог бы. Не убил. Почему? Потому что лидеров вот так не убивают: это делает невозможным урегулирование путем переговоров», — пояснил спикер.
По его словам, президент США Дональд Трамп искренне зол на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Журналист предположил, что американский лидер не любит главу израильского правительства.
«Думаю, вообще никто не любит Нетаньяху, даже госпожа Нетаньяху», — резюмировал собеседник издания.
Ранее Карлсон заявил, что США фактически ведут войну против России. ЦРУ направляет удары вглубь российской территории, подчеркнул он.