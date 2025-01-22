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12:33, 22 января 2025Россия

В России раскрыли подробности положения армии в Курской области

Депутат Колесник сообщил, что ВС РФ планово продвигаются в Курской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Вооруженные силы России (ВС РФ) планово продвигаются в Курской области, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Подробности положения армии в российском регионе депутат раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Продвигаемся нормально, планово. Мы бережем своих бойцов, бережем мирных жителей — это основная задача. Я так понимаю, судя по ходу боевых действий, их (бойцов ВСУприм. «Ленты.ру») не выдавливают из Курской области, а вдавливают в землю», — сообщил Колсеник.

Самое главное, чтобы не пострадали мирные, особенно вот после тех событий, когда наши войска находят гражданских людей, которые подвергались пыткам [ВСУ]. После этого наши бойцы еще более замотивированы, чтобы идти в бой

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов заявил, что Вооруженные силы Украины готовят очередное наступление в Курской области в ближайшие дни.

10 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в операции ВСУ в Курской области принимают участие 60 тысяч украинских солдат. По его словам, о начале операции в российском регионе были проинформированы европейские и американские союзники Украины.

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