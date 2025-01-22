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08:36, 22 января 2025Россия

Российский подполковник заявил о готовящемся наступлении ВСУ в Курской области

«Известия»: ВСУ готовят наступление в Курской области в ближайшие дни
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят очередное наступление в Курской области в ближайшие дни. Об этом заявил председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов, пишут «Известия».

По словам российского военного, на суджанском направлении несколько недель наблюдается повышенная активность противника.

Издание со ссылкой на источники также сообщает о переброске в район Суджи бронетехники — танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также замене подразделений теробороны на штурмовые бригады.

«ВСУ уже предпринимали попытки прощупать нашу оборону. Первый раз били в сторону Большого Солдатского в начале января. Все безуспешно, но противник и не вводил туда свои основные силы, это была «проба пера». Поэтому в ближайшие дни или недели есть вероятность, что он попробует еще раз», — заявил Шкурлатов.

По его словам, о готовящимся наступлении свидетельствует то количество сил, которое ВСУ сосредоточили в Курской области. «Оно достаточно значительное», — заключил военный.

Как заявил военный эксперт Геннадий Алехин, формирование ударной группы может быть связано с желанием Киева установить огневой контроль по дороге РыльскЛьговКурск, чтобы как можно ближе выдвинуться к Курской атомной электростанции.

Военный аналитик Виктор Литовкин добавил, что власти Украины хотят показать, что могут захватить территорию в Курской области и удерживать ее, чтобы торговаться на переговорах, если они будут.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в операции ВСУ в Курской области принимают участие 60 тысяч украинских солдат. По его словам, о начале операции в российском регионе были проинформированы европейские и американские союзники Украины.

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