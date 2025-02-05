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07:37, 5 февраля 2025Россия

Минобороны заявило о срыве ротации ВСУ в Курской области

Минобороны: Вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Ротацию противника вертолету удалось сорвать, действуя в составе смешанной тактической группы. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам, в результате чего они уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ.

После нанесения ударов экипажи выполнили противоракетное маневрирование на малой высоте и отстреляли тепловые ловушки, которые предотвращают попадание ракет противника.

Ранее в Курской области расчет FPV-дронов уничтожил разведгруппу ВСУ. Она была поражена расчетами группировки войск «Север». Цель находилась у населенного пункта Старая Сорочина.

ЖЗЛ
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