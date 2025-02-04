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11:08, 4 февраля 2025Россия

Расчет FPV-дрона уничтожил разведгруппу ВСУ в Курской области

РИА Новости: Расчет FPV-дрона уничтожил разведгруппу ВСУ в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Курской области расчет FPV-дронов уничтожил разведгруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

По информации собеседника агентства, украинская разведгруппа была уничтожена расчетами группировки войск «Север». Цель находилась у населенного пункта Старая Сорочина.

Разведгруппа, как уточняется, состояла из четверых человек, которые принадлежат 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Ее уничтожение удалось снять с разведывательного коптера.

Ранее российские военные нанесли в Сумской области удар по бойцам ВСУ, которые готовились к переброске в Курскую область. Подразделение противника должно было пополнить группировку в районе Суджи, по нему нанесли повторный удар через два часа.

ЖЗЛ
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