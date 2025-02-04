ВС России нанесли удар по готовящейся к переброске в Курскую область группе бойцов ВСУ

Лебедев: ВС России нанесли удар по готовящимся к переброске под Суджу бойцам ВСУ

Российские военные нанесли в Сумской области удар по бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовящимся к переброске в Курскую область РФ. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«По данным агентуры сопротивления, в Сумском районе, недалеко от села Песчановка, в лесу и в посадках скопилось стадо бандеровцев. (...) Вот туда и прилетело в 21:30 3 февраля», — рассказал Лебедев.

По словам представителя пророссийского подполья, данное подразделение ВСУ должно было пополнить группировку в районе Суджи в Курской области России. Лебедев уточнил, что повторный удар по нему был нанесен спустя два часа.