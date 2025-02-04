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09:00, 4 февраля 2025Бывший СССР

В подполье сообщили об ударе по объекту с иностранными наемниками

Лебедев: Удар нанесен по объекту с иностранными наемниками в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

В Сумской области удар был нанесен по объекту с иностранными наемниками. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Прилетело в Конотопский район», — заявил подпольщик. По его словам, на объекте ранее замечали иностранных наемников. Других подробностей он не привел.

Ранее отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбить позиции у Волчанска в Харьковской области. По его словам, бой происходил в ночное время и длился более семи часов.

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