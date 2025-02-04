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06:39, 4 февраля 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о длившемся более семи часов бое под Волчанском

Марочко: ВСУ пытались отбить позиции у Волчанска, бой длился более 7 часов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались отбить позиции у Волчанска в Харьковской области, бой происходил в ночное время и длился более семи часов.

Украинские войска контратаковали в районе Тихого, предварительной форсировав реку Волчья, их группировка составила около 50 человек. Для отвлечения внимания они одновременно открыли огонь с направления Волчанских Хуторов по российским позициям и попытались скрытно подобраться к ним с фланга.

«Однако с помощью современных средств обнаружения противник был выявлен и по нему был открыт артиллерийский огонь. В результате удара ВС РФ атака противника захлебнулась - боевики рассеялись по лесополосе», — уточнил Марочко.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ не сдают Волчанск и удерживают его любой ценой из-за потенциальных репутационных потерь.

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