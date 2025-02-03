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05:28, 3 февраля 2025Бывший СССР

На Украине объяснили страх потери Волчанска репутационными потерями

Ганчев: ВСУ удерживают Волчанск любой ценой из-за репутационных потерь
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не сдают Волчанск и удерживают его любой ценой из-за потенциальных репутационных потерь. Страх потери города объяснил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.

«Я не могу сказать, что Волчанск для них имеет очень серьезное военное стратегическое значение. Скорее, действительно, репутационные потери», — подчеркнул Ганчев.

По его словам, ВСУ продолжают удерживать линию соприкосновения, не считаясь с потерями в живой силе и техники.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины в районе Волчанска саботируют приказы командования атаковать позиции ВС России. «Вместо активных штурмовых действий боевики применяют, в большей степени, оборонительную тактику, ссылаясь на нехватку личного состава, материально-технических средств, а также неблагоприятные метеоусловия», — сказал он.

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