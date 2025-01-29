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07:43, 29 января 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о саботаже ВСУ у Волчанска

Эксперт Марочко: ВСУ у Волчанска саботируют приказы атаковать позиции ВС РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Волчанска саботируют приказы командования атаковать позиции ВС России. Ее слова приводит РИА Новости.

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