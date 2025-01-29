Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Волчанска саботируют приказы командования атаковать позиции ВС России. Ее слова приводит РИА Новости.
Марочко рассказал о саботаже ВСУ у Волчанска
Эксперт Марочко: ВСУ у Волчанска саботируют приказы атаковать позиции ВС РФ
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Волчанска саботируют приказы командования атаковать позиции ВС России. Ее слова приводит РИА Новости.