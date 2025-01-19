Еще одно село в ДНР взяли под контроль российские войска

Российские войска взяли под контроль село Воздвиженка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило в воскресенье Минобороны России.
В наступлении на населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Центр», добавили в ведомстве.
Кроме того, они ударили по военным ВСУ и их технике в районах 10 населенных пунктов в регионе за минувшие сутки.
ВСУ на этом участке зоны СВО потеряли до 535 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий, заявили также в Минобороны.
Накануне стало известно, что армия России взяла под контроль поселок Времевка и населенный пункт Петропавловка в Донецкой народной республике.