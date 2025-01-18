Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:22, 18 января 2025Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

МО РФ: ВС России взяли под контроль Петропавловку в ДНР
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Петропавловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По информации оборонного ведомства, в боях за это село участвовала группировка войск «Центр» — ее бойцы осуществили «успешные наступательные действия».

Минобороны добавило, что в зоне ответственности этой группировки Вооруженные силы Украины потеряли до 585 военнослужащих, а также три боевые бронемашимны и несколько артиллерийских орудий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мистер Нет. Путин напомнил, почему на Западе министру иностранных дел СССР Громыко дали такое прозвище

      Новость об экстренной госпитализации режиссера «Гардемаринов» опровергли

      Минобороны рассказало об ответе на удар ВСУ ATACMS по территории России

      Стало известно о практически полном окружении ВСУ в Великой Новоселке

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

      Режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу утром 19 января

      В России отреагировали на атаку более 40 беспилотников ВСУ

      Евросоюз удвоил импорт российских лекарств

      Двое судей стали жертвами стрельбы у Верховного суда Ирана

      Три фуры столкнулись и загорелись на российской трассе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше