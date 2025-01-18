Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

МО РФ: ВС России взяли под контроль Петропавловку в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Петропавловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По информации оборонного ведомства, в боях за это село участвовала группировка войск «Центр» — ее бойцы осуществили «успешные наступательные действия».

Минобороны добавило, что в зоне ответственности этой группировки Вооруженные силы Украины потеряли до 585 военнослужащих, а также три боевые бронемашимны и несколько артиллерийских орудий.