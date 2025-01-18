Геополитический эксперт Малинен: Трамп должен понять, что РФ победила на Украине

Для того чтобы переговоры избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина прошли успешно, первый должен понять, что Россия победила на Украине. Это условие в качестве главного назвал геополитический эксперт, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на странице в соцсети X (ранее — Twitter).

По мнению Малинена, ситуация в конфликте на Украине развивается таким образом, что глубина продвижения российских войск зависит от желания самих россиян, и Западу следует считаться с этим фактом.

«Это — факт и отправная точка для всех мирных переговоров», — озвучил свою позицию в блоге эксперт.

Ранее, 18 января, Минобороны сообщило, что российские войска за неделю взяли под контроль три населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции.