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20:11, 23 июля 2026Россия

Слуцкий заявил о желании Киева сохранять нацистский режим

Слуцкий: В Киеве хотят приобретать оружие и сохранять в стране нацистский режим
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Киеве хотят приобретать оружие и сохранять в стране нацистский режим, где исторические личности наподобие Степана Бандеры и Романа Шухевича признаются героями по закону. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает RT.

По его словам, Россия просто освобождает свою историческую землю, жителей которой власти Украины многие годы считали людьми второго сорта. При этом Россия за мир и готова к переговорам уже сегодня, подчеркнул депутат.

«Нам не надо становиться злыми, как они. Мы такими и не станем. Мы другие. Но нам надо понимать, что нас хотят уничтожить», — отметил он.

Слуцкий указал, что в это время нужно адекватно отвечать нацистскому режиму, которому больше не должно быть места в человеческой истории.

Ранее Слуцкий раскрыл суть многонационального народа России.

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