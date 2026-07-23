Пилоты узнали о неисправности шасси пассажирского самолета во время посадки

DS: Самолет British Airways совершил аварийную посадку с неисправным шасси в Лондоне

Пассажирский самолет авиакомпании British Airways совершил аварийную посадку с неисправным шасси в Великобритании. Об этом стало известно Daily Star (DS).

Инцидент произошел 22 июля во время рейса из Рима, Италия, в Лондон. Когда пилоты узнали о технической неполадке, Airbus A320 уже приближался к аэропорту Хитроу. В 137 метрах от земли выяснилось, что неисправная гидравлическая система мешала раскрытию стойки шасси и могла спровоцировать авиакатастрофу на взлетно-посадочной полосе.

Экипаж принял решение «уйти на второй круг», чтобы установить причины поломки. 20 минут воздушное судно кружило над аэродромом, пока пилоты проводили аварийные проверки на борту. Наконец, с сигналом о чрезвычайной ситуации лайнер вновь начал садиться. Однако посадка прошла успешно — стойка шасси беспрепятственно открылась. Помощь пассажирам и членам экипажа не потребовалась.

Ранее пилоты российской авиакомпании повредили шасси самолета и сигнальные огни при посадке. На момент инцидента в салоне находились 295 пассажиров и 10 членов экипажа.