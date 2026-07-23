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20:03, 23 июля 2026 (обновлено: 20:09, 23 июля 2026)Путешествия

Пилоты узнали о неисправности шасси пассажирского самолета во время посадки

DS: Самолет British Airways совершил аварийную посадку с неисправным шасси в Лондоне
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Пассажирский самолет авиакомпании British Airways совершил аварийную посадку с неисправным шасси в Великобритании. Об этом стало известно Daily Star (DS).

Инцидент произошел 22 июля во время рейса из Рима, Италия, в Лондон. Когда пилоты узнали о технической неполадке, Airbus A320 уже приближался к аэропорту Хитроу. В 137 метрах от земли выяснилось, что неисправная гидравлическая система мешала раскрытию стойки шасси и могла спровоцировать авиакатастрофу на взлетно-посадочной полосе.

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Экипаж принял решение «уйти на второй круг», чтобы установить причины поломки. 20 минут воздушное судно кружило над аэродромом, пока пилоты проводили аварийные проверки на борту. Наконец, с сигналом о чрезвычайной ситуации лайнер вновь начал садиться. Однако посадка прошла успешно — стойка шасси беспрепятственно открылась. Помощь пассажирам и членам экипажа не потребовалась.

Ранее пилоты российской авиакомпании повредили шасси самолета и сигнальные огни при посадке. На момент инцидента в салоне находились 295 пассажиров и 10 членов экипажа.

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